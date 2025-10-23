Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна

Сенат США вновь не смог утвердить законопроект, направленный на завершение шатдауна, что подтверждает трансляция телеканала C-SPAN.
Это уже двенадцатая безуспешная попытка парламентариев принять решение, позволяющее возобновить работу федеральных учреждений.
Представленный республиканцами документ, предусматривающий продление финансирования правительства, не получил необходимых 60 голосов для одобрения. В результате большая часть государственных ведомств продолжает оставаться закрытой, что негативно отражается на функционировании системы.
По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, нынешний кризис стал вторым по продолжительности в истории Соединённых Штатов. Политики продолжают обсуждать возможные компромиссные варианты, однако договорённости пока достичь не удалось.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Соединённых Штатов негативно оценивают деятельность президента Дональда Трампа. Согласно исследованию, 56% респондентов не одобряют работу Трампа.