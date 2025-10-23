Ричмонд
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна

Документ не получил необходимых 60 голосов для одобрения.

Источник: Аргументы и факты

Сенат США вновь не смог утвердить законопроект, направленный на завершение шатдауна, что подтверждает трансляция телеканала C-SPAN.

Это уже двенадцатая безуспешная попытка парламентариев принять решение, позволяющее возобновить работу федеральных учреждений.

Представленный республиканцами документ, предусматривающий продление финансирования правительства, не получил необходимых 60 голосов для одобрения. В результате большая часть государственных ведомств продолжает оставаться закрытой, что негативно отражается на функционировании системы.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, нынешний кризис стал вторым по продолжительности в истории Соединённых Штатов. Политики продолжают обсуждать возможные компромиссные варианты, однако договорённости пока достичь не удалось.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Соединённых Штатов негативно оценивают деятельность президента Дональда Трампа. Согласно исследованию, 56% респондентов не одобряют работу Трампа.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше