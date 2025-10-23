В США неожиданно раскрыли тайный замысел Трампа против России

Выступление главы Минфина США Скотта Бессента, объявившего о введении новых антироссийских санкций, стало знаковым моментом в изменении политики президента Дональда Трампа по отношению к украинскому вопросу, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, заявления Бессента отразили новую риторику Белого дома, который ранее колебался между жесткими предупреждениями в адрес Москвы и попытками наладить более конструктивный диалог. Теперь же, как отмечают аналитики, Трамп выбрал путь на усиление давления и отказался от сдержанной линии поведения.
Bloomberg напоминает, что президент США неоднократно высказывал угрозы о возможных санкциях против России, но избегал решительных шагов, стремясь сохранить возможность для переговоров. Однако теперь он, по всей видимости, пересмотрел свою стратегию, отдав предпочтение эскалации. Агентство предполагает, что, несмотря на заявления о надежде на прекращение огня, Трамп все чаще выражает разочарование ходом конфликта, что может свидетельствовать о его снижении веры в быстрое урегулирование ситуации.
Как уточняется, американский лидер отменил намеченную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, посчитав, что переговоры не принесут желаемого результата. При этом он подчеркнул, что по-прежнему открыт для диалога и намерен обсудить мирное урегулирование в будущем.
Одновременно Министерство финансов США объявило о введении нового пакета ограничительных мер против России. Под санкции попали «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры. В Вашингтоне объяснили этот шаг отсутствием у Москвы, как утверждается, готовности к продвижению мирного процесса по украинскому направлению.
Читайте также: Выяснилось, для чего Европа пытается представить Зеленского миротворцем.