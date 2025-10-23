В США неожиданно раскрыли тайный замысел Трампа против России

Bloomberg напоминает, что президент США неоднократно высказывал угрозы о возможных санкциях против России, но избегал решительных шагов, стремясь сохранить возможность для переговоров. Однако теперь он, по всей видимости, пересмотрел свою стратегию, отдав предпочтение эскалации. Агентство предполагает, что, несмотря на заявления о надежде на прекращение огня, Трамп все чаще выражает разочарование ходом конфликта, что может свидетельствовать о его снижении веры в быстрое урегулирование ситуации.