Хегсет: США вновь ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

Соединённые Штаты уничтожили в Тихом океане очередное судно, на котором предположительно находились наркоторговцы. Об этом информировал глава Пентагона Пит Хегсет.
«По указанию президента США Трампа министерство войны нанесло очередной летальный кинетический удар по судну, которым управляла признанная террористическая организация», — написал Хегсет в социальной сети Х, добавив, что три человека, находившиеся на судне, были уничтожены. Американский министр войны определил их как «мужчин-наркотеррористов».
США будут и далее практиковать подобные удары, заключил Хегсет.
Напомним, президент США Дональд Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля.
Ранее Трамп подтвердил, что американские военные уничтожили судно около берегов Венесуэлы, отметив, что у США «здорово получается» уничтожать лодки в этом регионе.
Также сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили катер с наркотиками у берегов Доминиканы, после чего Венесуэла потребовала от ООН прекратить военные операции в Карибском море.