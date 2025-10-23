Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон заявил о необходимости срочного прекращения боевых действий на Украине без каких-либо предварительных условий. По его словам, Североатлантический альянс настаивает на том, чтобы стороны остановились на занимаемых позициях.
Рютте подчеркнул, что данный призыв отражает позицию президента США Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов о возможности немедленного перемирия, он отметил, что американский лидер сам недавно заявил: «Остановитесь там, где вы находитесь». По словам генсека, именно эта установка станет главной темой его переговоров в Белом доме.
Глава НАТО подтвердил, что намерен обсудить с Трампом подход европейских стран к возможному прекращению конфликта. При этом он отметил, что государства альянса уже закупили вооружений на сумму свыше двух миллиардов долларов для Украины и планируют продолжать усиливать поддержку Киева.
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что любое завершение конфликта на Украине приведет к территориальным потерям для Киева.
В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится только после достижения всех поставленных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что этого можно достичь как в ходе самой операции, так и в результате переговоров. Владимир Путин в числе целей СВО называл демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, а также признание новых территориальных реалий. После проведенных референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, а Крым и Севастополь вернулись под российскую юрисдикцию в 2014 году.
