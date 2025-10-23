Стало известно, что НАТО требует немедленного перемирия на Украине

В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится только после достижения всех поставленных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что этого можно достичь как в ходе самой операции, так и в результате переговоров. Владимир Путин в числе целей СВО называл демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, а также признание новых территориальных реалий. После проведенных референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, а Крым и Севастополь вернулись под российскую юрисдикцию в 2014 году.