Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский лишил экс-мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Этот конфликт — показатель слабости киевского режима. Так заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, цитирует ТАСС.
Он уведомил, что в стране идет «процесс противостояния». При этом американская сторона не участвует в этой борьбе, упомянул экс-премьер. Он отметил, что США давно могли бы отправить в отставку Геннадия Труханова, но им это не нужно.
«Это показатель, безусловно, слабости Зеленского, слабости силовых структур, которые без повода могли бы арестовать этого Труханова, но не идут на это. Это противостояние наряду с другими факторами говорит о том, что режим начинает давать очень серьезные трещины», — подытожил Николай Азаров.
Зеленский между тем указал направить подразделения ВСУ в иностранные государства. Боевики поедут в Турцию и Британию на время действия продленного военного положения.