Занятия по разминированию и разведке прошли в Хабаровском крае

23 октября в Хабаровском крае прошли тактико-специальные занятия с военнослужащими инженерного соединения Восточного военного округа. Учения были посвящены инженерной разведке и разминированию с применением опыта современных вооруженных конфликтов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Военнослужащие отрабатывали выходы разведгрупп и поиск взрывных устройств на маршрутах движения техники. По замыслу учений, при разведке местности на группу инженерного разведывательного дозора совершили нападение из засады диверсионно-разведывательной группы условного противника.
«Личный состав сработал четко: часть условных диверсантов уничтожили, часть взяли в плен», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Во время тренировки искали мины-ловушки, самодельные взрывные устройства, замаскированные противотанковые мины и растяжки. Для обнаружения использовали современные миноискатели. Чтобы создать максимально приближенную к боевой обстановку, применяли дымовые средства, имитацию и холостые патроны.