Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Занятия по разминированию и разведке прошли в Хабаровском крае

Военные отработали поиск мин, ловушек и действия при нападении условной диверсгруппы.

Источник: Комсомольская правда

23 октября в Хабаровском крае прошли тактико-специальные занятия с военнослужащими инженерного соединения Восточного военного округа. Учения были посвящены инженерной разведке и разминированию с применением опыта современных вооруженных конфликтов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Военнослужащие отрабатывали выходы разведгрупп и поиск взрывных устройств на маршрутах движения техники. По замыслу учений, при разведке местности на группу инженерного разведывательного дозора совершили нападение из засады диверсионно-разведывательной группы условного противника.

«Личный состав сработал четко: часть условных диверсантов уничтожили, часть взяли в плен», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время тренировки искали мины-ловушки, самодельные взрывные устройства, замаскированные противотанковые мины и растяжки. Для обнаружения использовали современные миноискатели. Чтобы создать максимально приближенную к боевой обстановку, применяли дымовые средства, имитацию и холостые патроны.