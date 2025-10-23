В МИД рассказали о готовности к приёму депортированных из Латвии

Ранее россиянам, которых высылают из Латвии, предложили переехать в Нижегородскую область. Для оказания помощи переселенцам в регионе создано агентство «ОКА», которое оказывает содействие в переезде, оформлении необходимых документов, поиске жилья и адаптации на новом месте жительства. Напомним, что Латвия приняла решение о депортации более 800 граждан России за нарушение миграционного законодательства. Их дальнейшее пребывание в стране по истечении установленного срока будет считаться незаконным.