Пентагон нанес удар по судну в Тихом океане

Соединенные Штаты Америки осуществили новую военную операцию по уничтожению судна, предположительно используемого для наркоторговли. Как сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X, удар был нанесен в восточной части Тихого океана в международных водах и привел к гибели трех человек на борту.