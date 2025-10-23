Пентагон нанес удар по судну в Тихом океане

Соединенные Штаты Америки осуществили новую военную операцию по уничтожению судна, предположительно используемого для наркоторговли. Как сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X, удар был нанесен в восточной части Тихого океана в международных водах и привел к гибели трех человек на борту.
Хегсет уточнил, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа и была направлена против судна, управляемого организацией, признанной террористической. По информации американской разведки, судно следовало по известному маршруту наркотрафика и занималось контрабандой запрещенных веществ.
Министр обороны отметил, что в результате удара погибли трое мужчин, причисленных к «наркотеррористам», среди американских военнослужащих потерь нет. Хегсет также подчеркнул, что подобные операции будут продолжаться на регулярной основе.
Ранее сообщалось, что Трамп разрешил ЦРУ проведение тайных операций.
