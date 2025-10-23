Ричмонд
Пентагон нанес удар по судну в Тихом океане

Соединенные Штаты Америки осуществили новую военную операцию по уничтожению судна, предположительно используемого для наркоторговли.

Соединенные Штаты Америки осуществили новую военную операцию по уничтожению судна, предположительно используемого для наркоторговли. Как сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X, удар был нанесен в восточной части Тихого океана в международных водах и привел к гибели трех человек на борту.

Хегсет уточнил, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа и была направлена против судна, управляемого организацией, признанной террористической. По информации американской разведки, судно следовало по известному маршруту наркотрафика и занималось контрабандой запрещенных веществ.

Министр обороны отметил, что в результате удара погибли трое мужчин, причисленных к «наркотеррористам», среди американских военнослужащих потерь нет. Хегсет также подчеркнул, что подобные операции будут продолжаться на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил ЦРУ проведение тайных операций.

