Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что враждебное отношение латвийского руководства к России связано с попыткой взять реванш за поражение местных коллаборационистов, разгромленных советскими войсками во время Второй мировой войны.
Об этом она написала в своем телеграм-канале, комментируя недавнее решение Риги не пропускать самолет с президентом России Владимиром Путиным через воздушное пространство Латвии. По словам Захаровой, именно стремление «отомстить за разгром латышского коллаборационизма» формирует политическую позицию нынешних латвийских властей.
Ранее МИД Латвии объявил, что республика не позволит самолету российского лидера пересечь свое небо по пути на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти в Будапеште.
В тот же день бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько сделал резонансное заявление, предположив, что польские пилоты якобы способны «сбить» самолет, на котором Владимир Путин мог бы направляться в Венгрию.
