Адвокат заявил о грубом нарушении в деле депутата Госдумы Сергея Натарова

Адвокат бывшего депутата Госдумы Сергея Натарова заявил о нарушении прав подзащитного. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
Как пишет адвокат Александр Хропот, Сергею Натарову назначили государственного адвоката, ранее представлявшего другого подсудимого по делу. Это стало известно в ходе завершающего этапа судебного следствия — допроса экс-главы г. Игарка Евгения Никитина.
Отмечается, что «в силу закона один и тот же адвокат не имеет права представлять лиц, интересы которых противоречат друг другу».
«Данный факт является грубым нарушением права на защиту Натарова и влечет пересмотр решения о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражей», — подчеркнул Хропот.
Как добавил адвокат, по этому поводу, планируется направить обращение президенту Адвокатской палаты Красноярского края, после чего поставить вопрос о повторной проверке законности продления меры пресечения в виду вновь открывшихся обстоятельств.
Напомним, что Натаров находится в СИЗО с декабря 2021 года из-за обвинений в нарушении закона при поставках товаров в Игарку.
Депутатом Госдумы Натаров являлся с 2016 по 2021 год. Помимо этого, был депутатом Заксобрания Красноярского края.
Ранее сообщалось о том, что Сергею Натарову продлили арест, несмотря на инвалидность.