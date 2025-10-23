В Польше считают, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за Рубио

Напомним, 16 октября Трамп сообщил, что были достигнуты договорённости о его встрече с Путиным в Будапеште. 22 октября президент США объявил, что мероприятие отменяется. Глава Белого дома объяснил это тем, что в настоящее время, по его мнению, переговоры не позволят достичь желаемого результата. Вместе с тем, как добавил американский лидер, возможность диалога с РФ остаётся открытой.