В Польше считают, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за Рубио

Глава Белого дома Дональд Трамп мог отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште по совету госсекретаря США Марко Рубио, заявила польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.
Она выразила мнение, что несостоявшиеся переговоры якобы угрожали американскому лидеру репутационными потерями.
«Прежде всего, следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения… Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром», — сказала Гурницкая-Партыка в беседе с изданием Fakt.
По её словам, госсекретарь США мог посчитать, что у американского лидера не получится исполнить обещания в случае, если на встрече стороны не добьются компромисса. Эксперт пояснила, что такое развитие событий якобы могло обернуться для Трампа крупным провалом.
Напомним, 16 октября Трамп сообщил, что были достигнуты договорённости о его встрече с Путиным в Будапеште. 22 октября президент США объявил, что мероприятие отменяется. Глава Белого дома объяснил это тем, что в настоящее время, по его мнению, переговоры не позволят достичь желаемого результата. Вместе с тем, как добавил американский лидер, возможность диалога с РФ остаётся открытой.