Стало известно, что послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза согласовали введение 19-го пакета антироссийских санкций, который вступит в силу 23 октября.

Послы стран Евросоюза согласовали введение 19-го пакета антироссийских санкций, который вступит в силу 23 октября. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

В заявлении отмечается, что последняя страна — Словакия — сняла свои возражения, после чего была запущена письменная процедура утверждения документа на уровне министров. Если новых возражений не поступит, решение будет окончательно принято к утру 23 октября.

Еврокомиссия еще летом заявляла, что новый пакет будет утвержден в сентябре, однако процесс затянулся из-за разногласий между странами-членами. Теперь после снятия вето Венгрией и согласия Словакии путь к утверждению документа открыт, передает Reuters.

Как ожидается, 19-й пакет включает расширение черного списка, новые ограничения на транспортировку российской нефти, запрет на прием дополнительных танкеров, а также ряд финансовых и торговых мер. В частности, речь идет о новых запретах на закупку российский энергоресурсов, включая сжиженный природный газ.

Полный перечень ограничений станет известен после публикации постановления Совета ЕС в Официальном журнале Европейского союза. С этого момента документ вступит в законную силу.

Принятие 19-го пакета откроет дорогу к разработке следующего, 20-го, который лидеры 27 стран намерены обсудить на саммите в Брюсселе. Одновременно в повестке дня саммита — вопрос возможной экспроприации российских суверенных активов. Как подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас, работа над 20-м пакетом начнется сразу после утверждения нынешнего, независимо от развития ситуации на Украине.

Читайте также: Стало известно, что в США хотят принять три антироссийских законопроекта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше