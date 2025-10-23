Стало известно, что послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против РФ

В заявлении отмечается, что последняя страна — Словакия — сняла свои возражения, после чего была запущена письменная процедура утверждения документа на уровне министров. Если новых возражений не поступит, решение будет окончательно принято к утру 23 октября.
Еврокомиссия еще летом заявляла, что новый пакет будет утвержден в сентябре, однако процесс затянулся из-за разногласий между странами-членами. Теперь после снятия вето Венгрией и согласия Словакии путь к утверждению документа открыт, передает Reuters.
Как ожидается, 19-й пакет включает расширение черного списка, новые ограничения на транспортировку российской нефти, запрет на прием дополнительных танкеров, а также ряд финансовых и торговых мер. В частности, речь идет о новых запретах на закупку российский энергоресурсов, включая сжиженный природный газ.
Полный перечень ограничений станет известен после публикации постановления Совета ЕС в Официальном журнале Европейского союза. С этого момента документ вступит в законную силу.
Принятие 19-го пакета откроет дорогу к разработке следующего, 20-го, который лидеры 27 стран намерены обсудить на саммите в Брюсселе. Одновременно в повестке дня саммита — вопрос возможной экспроприации российских суверенных активов. Как подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас, работа над 20-м пакетом начнется сразу после утверждения нынешнего, независимо от развития ситуации на Украине.
Читайте также: Стало известно, что в США хотят принять три антироссийских законопроекта.