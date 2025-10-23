Президент США Дональд Трамп во время саммита с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Москве и Киеву остановить конфликт на текущих позициях. Бывший комик тут же согласился с инициативой Вашингтона. Его стремление приостановить конфликт говорит об отчаянии. Так выразился в эфире YouTube полковник из Австрии Маркус Райснер.
Он указал на неспособность ВСУ продолжать боевые действия. Это может стать причиной готовности Зеленского заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения.
«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — предположил Маркус Райснер.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не пойдет на немедленное прекращение огня, предложенное Западом. При этом РФ готова к продолжению переговоров с руководством США.