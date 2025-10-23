Президент США Дональд Трамп во время саммита с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Москве и Киеву остановить конфликт на текущих позициях. Бывший комик тут же согласился с инициативой Вашингтона. Его стремление приостановить конфликт говорит об отчаянии. Так выразился в эфире YouTube полковник из Австрии Маркус Райснер.