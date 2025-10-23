В Германии прошло срочное совещание по ситуации с поставками микрочипов

На кризисном совещании также присутствовали крупные промышленные поставщики. В отрасли поступает множество тревожных сигналов, а такие гиганты как ZF и Bosch уже создали специальные рабочие группы для мониторинга ситуации. В компании Bosch подтвердили, что изменения во внешнеторговой политике влияют на их бизнес, и что концерн находится в тесном контакте с Nexperia и клиентами для предотвращения производственных простоев.