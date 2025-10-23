Блохин: Трамп в ярости из-за крушения своих фантазий о конфликте на Украине

«Трамп — человек, который хочет все и сразу. А когда что-то пробуксовывает, он начинает злиться, раздражаться и обвинять всех подряд. Сначала он говорил про 48 часов, потом про 100 дней. Понятно, что главный мировой вопрос невозможно сразу все это решить. В итоге, прошел почти год после того, как его выбрали президентом, а обещанного результата нет. Все его фантазии и некие надежды разбиваются о скалы геополитической реальности», — сказал Константин Блохин в комментарии aif.ru.