В столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом сделали важное объявление

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
Предусмотрено введение мер ограничений, в том числе по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.
В этой связи, граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений.
