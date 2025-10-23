Ричмонд
В столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом сделали важное объявление

23 октября в период с 7:00 до 11:00 часов столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом в условиях многофункционального ледового дворца «Барыс Арена» (пр. Туран, 57) проведет плановое антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничений, в том числе по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.

В этой связи, граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений.

