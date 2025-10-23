Губки как пулемет: скандальная пресс-секретарь Левитт узнала тайны Трампа

«Стиль Трампа тоже немного грубоват и хамоват. Он так себя ведёт не только с Зеленским, но и с другими мировыми лидерами… Это — его фирменный стиль. Вспомните, например, его встречи с Макроном, когда он демонстративно стряхивал перхоть с костюма француза. Даже при рукопожатиях с другими политиками он делает свои фирменные демонстративные “заломы”. Это его органика», — отмечает Блохин в комментарии aif.ru.