Губки как пулемет: скандальная пресс-секретарь Левитт узнала тайны Трампа

Дерзкая пресс-секретарь Дональда Трампа Каролайн Левитт переживает пик своей популярности. Острая на язык 28-летняя блондинка стала главным персонажем медийных скандалов и мемов благодаря своей агрессивной и брутальной манере общения с журналистами.
Левитт сочетает в своем имидже религиозность и приверженность традиционным семейным ценностям с раскрепощенностью — выкладывая фото в соцсетях, официальный голос Белого дома не скрывает свою эффектную фигуру за строгим дресс-кодом.
Для одних она — «королева газлайтинга», для других — «бомба правды», которая не боится говорить то, что думает.
Эксперты aif.ru отмечают: Левитт говорит то, что хочет сказать Трамп. Сам президент США не скрывает, что в восторге от своей помощницы, и делает неоднозначные комплименты, восхищаясь ее губами.
Стиль общения: «Твоя мамка» — новый аргумент в дипломатии.
Инцидент с корреспондентом HuffPost С. В. Дейтом в октябре 2025 года стал визитной карточкой Левитт. На его вопрос о том, кто выбрал Будапешт для встречи Трампа и Путина, связанный с деликатной темой ядерного оружия Украины, она ответила по SMS кратко и вульгарно: «Твоя мама» («Your mom did»).
Более того, Левитт сама опубликовала скриншот переписки, еще больше унизив Дейта: «Тебе смешно, что ты считаешь себя журналистом? Ты левацкий хакер, которого никто не воспринимает всерьёз, даже коллеги — просто не говорят тебе в лицо. Хватит слать свои неискренние, предвзятые и полные дерьма вопросы».
Этот поступок вызвал шквал критики и обвинений в непрофессионализме. Однако для Левитт такая тактика — норма. Она открыто пренебрежительно относится к журналистам, которых считает недружелюбными.
В июне на брифинге она сказала корреспонденту NOTUS Джасмин Райт о позиции Трампа по мирным протестам: «Конечно, президент поддерживает мирные протесты. Какой идиотский вопрос».
В феврале 2025 года Белый дом под ее началом просто запретил корреспондентам Associated Press посещать мероприятия после того, как агентство отказалось использовать придуманное Трампом название «Американский залив» вместо названия «Мексиканский залив». Как отмечают эксперты, ее резкие ответы — часть агрессивной стратегии, направленной против СМИ, воспринимаемых как враждебные.
Трамп обожает ее: «Губы Кэролайн стреляют, как пулемет».
Дональд Трамп не просто защищает свою пресс-секретаря — он ею восторгается. На вопрос журналистов, не планирует ли он уволить Левитт после скандала с «твоей мамой» в адрес HuffPost, президент ответил категорично: «Этого никогда не произойдёт».
Его комплименты, впрочем, сложно назвать стандартными. Описывая ее, Трамп сфокусировался на ее внешности и манере речи. В октябре 2025 года он заявил репортёрам: «Это лицо… и эти губы, они двигаются, как пулемёт, не так ли?». Ранее он уже называл Левитт «звездой».
Сам Трамп десятилетиями критикует традиционные СМИ. Левитт для него — идеальный пресс-секретарь, который не боится вступать в прямую конфронтацию, отмечает политолог-американист Константин Блохин.
«Стиль Трампа тоже немного грубоват и хамоват. Он так себя ведёт не только с Зеленским, но и с другими мировыми лидерами… Это — его фирменный стиль. Вспомните, например, его встречи с Макроном, когда он демонстративно стряхивал перхоть с костюма француза. Даже при рукопожатиях с другими политиками он делает свои фирменные демонстративные “заломы”. Это его органика», — отмечает Блохин в комментарии aif.ru.
Когда пресс-секретарь Трампа выражается подобным образом, это вряд ли случайность. «Она, насколько я знаю, довольно интеллигентная девушка из хорошей семьи. Скорее всего, Трамп через неё транслирует своё недовольство — передаёт, скажем так, настроение», — считает Блохин.
Профессиональный профайлер Руслан Панкратов, комментируя для aif.ru, обращает внимание на другой аспект: Левитт идеально вписывается в визуальную стратегию команды Трампа.
«Анализ кадрового состава администрации Трампа демонстрирует поразительную визуальную однородность среди женщин, занимающих публичные позиции. От Иванки Трамп и Меланьи до Каролайн Левитт, Кейли Макинани, Хоуп Хикс и Келлианн Конвей — все они соответствуют определенному эстетическому стандарту: светлые волосы, традиционная женственная подача, консервативный стиль одежды и телегеничная внешность».
По его словам, это не случайность, а часть политического месседжа:
«Трамп действительно устанавливал строгие требования к внешнему виду сотрудников, особенно женщин, требуя от них “выглядеть как женщины”. Согласно инсайдерским отчётам, женщинам предписывалось носить платья».
За кулисами власти: личная жизнь и не только.
Личная жизнь Левитт столь же неординарна, как и ее карьера. В декабре 2023 года она обручилась с Николасом Риччио, девелопером недвижимости, который старше её на 32 года.
Их свадьба состоялась в январе 2025-го, а в июле 2024 года у пары родился сын. Это произошло за три дня до первого покушения на Трампа. Изначально Левитт из-за родов хотела взять отпуск на 10 дней, но вернулась на работу через считанные часы после выстрела в Пенсильвании.
Кэролайн сама говорила: «Я только что привезла трёхдневного малыша из больницы домой, увидела новости о покушении и сказала мужу: “Похоже, мне пора на работу”.
Ее путь — классическая история восхождения звезды MAGA (движение Трампа Make America Great Again). Каролайн Клэр Левитт родилась в простой семье в Нью-Гэмпшире, где с детства ей прививали принципы «вера, семья, дисциплина». Уже в колледже Святого Ансельма, где она была «единственным консервативным голосом» в студенческой газете, проявился ее бойцовский характер. Она ругала СМИ за нечестность, а после учебы в 2019 году прямиком отправилась в Белый дом.
Ее карьера развивалась стремительно: от интернатуры до ассистента пресс-секретаря, затем — директора по коммуникациям и неудачная, но громкая кампания в Конгресс (парламент). Ключевой момент настал 15 ноября 2024 года, когда Трамп назначил ее пресс-секретарем Белого дома.
Сейчас ее публичный образ — это смесь дерзости, скандалов и бескомпромиссности. Левитт не скрывает свою эффектную фигуру, часто выкладывая откровенные фото, и при этом позиционирует себя как убежденная католичка и противница абортов. Этот контраст заставляет обращать на нее внимание и сторонников, и критиков.