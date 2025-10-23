Ричмонд
Рубио: США все еще хотят провести встречу с Россией

США готовы поддерживать любые дипломатические инициативы, если они могут привести к устойчивому миру.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США выразила готовность к проведению переговоров с представителями России при условии, что такие контакты смогут способствовать продвижению мирного процесса по Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя перспективы дипломатического взаимодействия между странами.

По словам американского дипломата, Вашингтон сохраняет интерес к диалогу с Москвой и рассматривает возможность встреч как важный инструмент для поиска путей к урегулированию конфликта. Рубио отметил, что ранее у него состоялся конструктивный телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на основе которого планируется продолжить работу.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы поддерживать любые дипломатические инициативы, если они могут привести к устойчивому миру и снижению напряженности вокруг Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома объяснил это тем, что в настоящее время, по его мнению, переговоры не позволят достичь желаемого результата.

