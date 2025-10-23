Рубио: США все еще хотят провести встречу с Россией

По словам американского дипломата, Вашингтон сохраняет интерес к диалогу с Москвой и рассматривает возможность встреч как важный инструмент для поиска путей к урегулированию конфликта. Рубио отметил, что ранее у него состоялся конструктивный телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на основе которого планируется продолжить работу.