Венесуэла создала неприступную систему обороны из пяти тысяч советских комплексов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о наличии в арсенале национальной армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», развернутых на стратегически важных позициях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о наличии в арсенале национальной армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», развернутых на стратегически важных позициях. Выступая в эфире государственного телеканала VTV, глава государства подчеркнул, что это оружие призвано обеспечить безопасность, стабильность и защиту граждан страны.

Мадуро уточнил, что вооруженные силы располагают подготовленными операторами переносных зенитных ракетных комплексов, которые в случае необходимости могут быть оперативно размещены в любой точке государства — от отдаленных горных районов до небольших населенных пунктов.

По его словам, такая система обороны сделает Венесуэлу неприступной для потенциальных агрессоров, при этом республика не представляет угрозы для других государств.

Ранее сообщалось, что Пентагон нанес удар по судну в Тихом океане.

