Le Monde: Во Франции призвали готовиться к войне с РФ через три-четыре года

Директор СВР Сергей Нарышкин 21 октября заявил, что НАТО в авральном режиме готовится к войне с РФ. С чем связана такая спешка западных стран и насколько возможно прямое столкновение, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, многие страны Североатлантического альянса действительно проводят учения и наращивают военный потенциал, и одна из ключевых причин — низкие рейтинги европейских лидеров.