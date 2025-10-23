Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: Во Франции призвали готовиться к войне с РФ через три-четыре года

Военные во Франции должны быть «готовы к столкновению с РФ через три-четыре года». Об этом заявил начальник генштаба французских вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон.

Военные во Франции должны быть «готовы к столкновению с РФ через три-четыре года». Об этом заявил начальник генштаба французских вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон.

— Первая цель, которую я поставил перед вооруженными силами, — быть готовыми к шоку через три, четыре года, — цитирует его издание Le Figaro.

Таким образом он объяснил необходимость «усилий по перевооружению» страны. Мандон высказался, что у России «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Москва «воспринимает Европу как коллективно слабую».

При этом он отметил, что у Франции «есть все, чтобы быть уверенными в себе», поэтому она сможет дать отпор любому противнику.

Директор СВР Сергей Нарышкин 21 октября заявил, что НАТО в авральном режиме готовится к войне с РФ. С чем связана такая спешка западных стран и насколько возможно прямое столкновение, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, многие страны Североатлантического альянса действительно проводят учения и наращивают военный потенциал, и одна из ключевых причин — низкие рейтинги европейских лидеров.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше