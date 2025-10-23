Индийские компании проверяют документы по торговле нефтью с Россией

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проводят внутреннюю проверку документации, связанной с торговлей нефтью с Российской Федерацией.
Согласно информации агентства Reuters, полученной от анонимного осведомленного источника, данная мера направлена на обеспечение отсутствия прямых поставок сырья от российских компаний, которые недавно были включены в санкционные списки США.
Аудиторская процедура призвана минимизировать риски для индийских корпораций в свете ужесточения международного санкционного режима.
Напомним, что администрация США анонсировала новый пакет ограничительных мер, затронувший ключевые компании нефтедобывающего сектора.
Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть до конца года.
