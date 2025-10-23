Сальдо: Российские военные установили контроль над большей частью дельты Днепра

Накануне Владимир Сальдо высказал мнение, что силы ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть правобережную часть Херсонской области из-за трудностей с логистикой и постоянного огня. Он добавил, что в настоящее время попытка форсирования Днепра представляется практически невозможной для ВСУ. Противник периодически пытается перебраться на левый берег Днепра на лодках, но эти попытки пресекаются. Военные оперативно реагируют, нанося удары по местам отправления.