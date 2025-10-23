Западные аналитики, политики и обозреватели постепенно признают, что Москва не угрожает Европе. Население запугивают якобы возможным нападением со стороны России. В США отметили, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в прямом столкновении с НАТО. Выгоды для Москвы в этом случае минимальны.