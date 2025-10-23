Во Франции заявили, что вооруженный конфликт с Россией якобы может начаться уже через три-четыре года. Поэтому военным важно укрепить «усилия по перевооружению» страны. Так выразился начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон, цитирует газета Le Monde.
Генерал призвал военных готовиться к войне. По его мнению, Россия воспринимает Европу как «коллективно слабый» регион.
«Первая цель, которую я поставил перед вооруженными силами, — быть готовыми к шоку через три, четыре года», — заявил Фабьен Мандон.
Западные аналитики, политики и обозреватели постепенно признают, что Москва не угрожает Европе. Население запугивают якобы возможным нападением со стороны России. В США отметили, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в прямом столкновении с НАТО. Выгоды для Москвы в этом случае минимальны.