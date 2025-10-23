Ричмонд
Выяснилось, что Путин предупреждал Финляндию об ошибке при вступлении в НАТО

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что Владимир Путин в 2022 году, когда Хельсинки принимало решение о вступлении в НАТО, предупредил его о серьезной ошибке.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что Владимир Путин в 2022 году, когда Хельсинки принимало решение о вступлении в НАТО, предупредил его о серьезной ошибке. Об этом Ниинисте пишет в своей книге «Все пути к безопасности», фрагменты которой приводит агентство Yle.

По словам финского политика, разговор с российским лидером проходил в спокойной атмосфере. Путин, как отметил Ниинисте, был «на удивление спокоен», но ясно дал понять, что считает решение Финляндии об интеграции в Североатлантический альянс неверным шагом. Бывший президент подчеркнул, что считал необходимым откровенно сообщить российскому лидеру о намерениях своей страны присоединиться к блоку.

Тем временем профессор Хельсинского университета Туомас Малинен ранее заявлял, что Финляндия на фоне антироссийской риторики властей готовится к возможному военному противостоянию. По его мнению, страна становится одним из ключевых государств, находящихся на передовой линии конфликта с Россией.

Малинен утверждает, что уже более года предупреждает о рисках подобного курса, а политика Евросоюза и финского руководства, по его оценке, свидетельствует о движении региона в сторону эскалации и конфронтации.

Читайте также: После потери российских туристов Финляндия решила сделать ставку на американцев.

