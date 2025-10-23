Выяснилось, что Путин предупреждал Финляндию об ошибке при вступлении в НАТО

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что Владимир Путин в 2022 году, когда Хельсинки принимало решение о вступлении в НАТО, предупредил его о серьезной ошибке. Об этом Ниинисте пишет в своей книге «Все пути к безопасности», фрагменты которой приводит агентство Yle.