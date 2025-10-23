«Было ощущение, что это неправильно»: Трамп объяснил отмену саммита с президентом Путиным в Будапеште

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление американский президент сделал в общении с представителями средств массовой информации. Трамп пояснил, что принял такое решение из-за сложившегося у него впечатления о невозможности достижения поставленных целей в ходе переговоров.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — сказал он.
Глава Белого дома выразил уверенность в проведении встречи с российским коллегой в будущем. Он подтвердил сохранение заинтересованности в поиске путей урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, это как минимум третий случай отмены полноформатных переговоров между лидерами двух стран, начиная с 2018 года. В период первого президентского срока Трампа состоялось несколько его встреч с российским президентом, однако дважды проводилась отмена запланированных саммитов.
В 2018 году переговоры переносились из Парижа по просьбе французских властей, затем лидеры договорились встретиться на саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе. Однако за два дня до саммита Трамп отменил переговоры. Следующая полноформатная встреча глав государств состоялась лишь в августе 2025 года на Аляске после возвращения Трампа в Белый дом.
На прошлой неделе состоялся уже восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух государств, продолжавшийся около двух часов. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились безотлагательно начать подготовку к новой личной встрече.
Затем глава Белого дома заявил о невозможности принятия окончательного решения относительно встречи с российским лидером. Американский лидер объяснил свою позицию опасениями потратить время безрезультатно. Однако, республиканец пояснил, что не считает потенциальные переговоры с российским президентом бессмысленными.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что ни российский президент Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не хотят терять время впустую. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эффективность такой встречи требует подготовки.