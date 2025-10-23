Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желание Зеленского заморозить конфликт сочли жестом отчаяния

По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, желание Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского режима и неспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжать боевые действия. Свою точку зрения он высказал в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten.

Источник: Life.ru

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится всё труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — уверен полковник.

По его мнению, заморозка нужна бывшему комику только для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос, действительно ли Украина оказалась в безвыходном положении, Райснер признал, что Киев изначально оказался в крайне сложной ситуации. По его словам, ВСУ способны держаться исключительно благодаря западной помощи, однако и она уже на исходе. Как заключил эксперт, украинская сторона не способна самостоятельно выдержать затяжную войну на истощение.

Ранее Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой перемирия на передовой, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. По его словам, эта стратегия была согласована с президентом США Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше