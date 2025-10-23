Во Франции неожиданно призвали готовиться к войне с РФ через 3−4 года

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со ссылкой на заявления начальника Генштаба Германии и других военных лидеров сообщил, что Россия теоретически может напасть на альянс в течение пяти лет. Он заявил, что в случае нападения ответ НАТО будет «разрушительным» и что в Москве это прекрасно понимают. По словам Рютте, к 2030 году у альянса будет до тысячи ядерных боеголовок, что должно гарантировать безопасность его членов.