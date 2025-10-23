Во Франции неожиданно призвали готовиться к войне с РФ через 3−4 года

Начальник генерального штаба вооружённых сил Франции, генерал Фабьен Мандон, заявил о необходимости подготовиться к потенциальному военному столкновению с Россией в ближайшие годы. Его слова приводит издание Le Figaro.
По словам Мандона, французская армия должна быть «готова к шоку через три-четыре года». Он подчеркнул, что именно это является главной целью, поставленной перед вооружёнными силами страны. Генерал пояснил, что речь идёт о масштабных усилиях по перевооружению и укреплению обороноспособности Франции.
Мандон выразил мнение, что у Москвы «может появиться соблазн продолжить войну» на европейском континенте, поскольку Россия, по его словам, «считает Европу коллективно слабой». При этом он добавил, что у Франции «есть всё, чтобы быть уверенной в себе».
Генерал отметил, что демонстрация решимости и готовности к защите способна сдержать возможных противников. «Если они увидят, что мы действительно способны постоять за себя, то могут отказаться от агрессивных действий», — подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со ссылкой на заявления начальника Генштаба Германии и других военных лидеров сообщил, что Россия теоретически может напасть на альянс в течение пяти лет. Он заявил, что в случае нападения ответ НАТО будет «разрушительным» и что в Москве это прекрасно понимают. По словам Рютте, к 2030 году у альянса будет до тысячи ядерных боеголовок, что должно гарантировать безопасность его членов.
Кроме того, агентство DPA ранее писало, что НАТО намерено увеличить свои военные возможности примерно на 30% и поднять уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.
Президент России Владимир Путин, комментируя подобные заявления западных военных, назвал их ложными и подчеркнул, что Москва не имеет никаких планов нападения на страны Европы или НАТО.
