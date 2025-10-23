Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Мосбиржи снизился после фейка о снятии ограничений на удары вглубь РФ

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ушёл в минус на вечерней торговой сессии, отреагировав на сообщения о том, что Соединённые Штаты якобы разрешили Украине использовать западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российской территории. Это следует из данных торгов.

Источник: Life.ru

До появления фейка об этом решении индекс Мосбиржи демонстрировал рост, поднявшись на 0,61% до 2 648,58 пункта (по состоянию на 22:00 мск). Однако к 22:25 мск, после публикации информации, индекс снизился до 2 596,93 пункта, показав падение на 1,35%.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило об отмене ключевого ограничения для Киева на использование западного вооружения для атак вглубь российской территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что эта новость не соответствует действительности и является фейком.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше