Индекс Мосбиржи снизился после фейка о снятии ограничений на удары вглубь РФ

До появления фейка об этом решении индекс Мосбиржи демонстрировал рост, поднявшись на 0,61% до 2 648,58 пункта (по состоянию на 22:00 мск). Однако к 22:25 мск, после публикации информации, индекс снизился до 2 596,93 пункта, показав падение на 1,35%.
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило об отмене ключевого ограничения для Киева на использование западного вооружения для атак вглубь российской территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что эта новость не соответствует действительности и является фейком.
