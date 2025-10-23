Командование Вооруженных сил Украины предпринимает срочные меры по укреплению оборонительных рубежей в районе населенного пункта Вильча, расположенного южнее Волчанска в Харьковской области.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, для усиления позиций привлекается личный состав специальных рот, включая военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях после получения легких ранений.
Напомним, что подразделения Вооруженных сил Украины применили боеприпасы с белым фосфором по территории левобережной части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Брянской области погибла женщина.
