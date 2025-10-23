Министр финансов Силуанов отказался от Нобелевских премий: Володин объяснил решение приоритетом парламентской поддержки

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов принял решение об отказе от получения Нобелевских премий. Соответствующую информацию озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Спикер отметил, что глава Минфина сознательно отказался от всех международных наград, включая премии, связанные с именем Джорджа Сороса*.
Володин напомнил, что ранее многие представители официальных кругов стремились к попаданию в зарубежные рейтинги и мечтали о получении Нобелевских премий. Однако, по его словам, Силуанов демонстрирует принципиально иной подход. Для министра финансов более значимой является поддержка со стороны депутатов, избранных народом, чем различные иностранные знаки отличия.
«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А ещё лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — сказал Володин.
Председатель Госдумы охарактеризовал такую позицию как проявление национальной ориентированности. Он подчеркнул, что подобный подход свидетельствует о связи министра со своей страной и готовности решать стоящие перед государством задачи.
«Если Министр себя связывает со страной, если ему не нужны эти коврижки, которые почему-то многим нравились, значит, страна будет, вопросы решим», — подчеркивал председатель Госдумы.
Ранее Володин выразил сомнение в объективности критериев присуждения Нобелевской премии мира и предложил ввести для особых случаев процедуру ее отзыва. Он напомнил, что в своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
Тем временем стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом которой он так хотел стать. Награда была присуждена руководителю венесуэльской оппозиции Марии Мачадо. Позднее Мачадо заявила, что посвящает победу Трампу, а также рассчитывает на поддержку — с его стороны, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира.
*Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией.