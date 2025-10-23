Ричмонд
Украина может приобрести 150 шведских истребителей Gripen за счет активов России

Согласно информации британского издания The Guardian, Украина получила возможность приобрести у Швеции до 150 истребителей Gripen, используя для этой цели средства от замороженных российских активов.

Соответствующее соглашение, как сообщается, было достигнуто в среду, что открывает Киеву доступ к финансированию дорогостоящей сделки по закупке военной авиатехники.

Напомним, что в Европейском союзе наметились разногласия относительно условий предоставления Украине масштабного кредита в размере 140 миллиардов евро, который планируется выделить за счет замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Стокгольм и Киев подписали договор о поставке на Украину истребителей.

