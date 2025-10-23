Представители Москвы и Пекина обсудили совместные культурные и общественные проекты

— Эта встреча — продолжение нашего диалога, начатого в мае в Пекине. Тогда мы подписали меморандум о сотрудничестве. Нас объединяют общие ценности. И в России, и в Китае чтут культурные традиции. Именно на этой прочной основе мы выстраиваем партнерство, ориентированное на конкретные результаты для жителей наших городов, — отметил префект Западного административного округа Алексей Александров.