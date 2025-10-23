Ричмонд
Представители Москвы и Пекина обсудили совместные культурные и общественные проекты

— Эта встреча — продолжение нашего диалога, начатого в мае в Пекине. Тогда мы подписали меморандум о сотрудничестве. Нас объединяют общие ценности. И в России, и в Китае чтут культурные традиции. Именно на этой прочной основе мы выстраиваем партнерство, ориентированное на конкретные результаты для жителей наших городов, — отметил префект Западного административного округа Алексей Александров.

Во время ответного визита коллегам из Китая провели экскурсию по инновационному центру «Сколково». Показали, как на его базе создаются прорывные решения в области медицины, IT, промышленности и других отраслях, которые не только определяют технологическое будущее, но и напрямую влияют на качество жизни людей.

Москву на встрече представили заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова, заместитель префекта ЗАО Мария Петросян, главный специалист Управления международных связей Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Мария Ткалич, главы управ районов ЗАО.

В делегацию из Пекина вошли представители администрации района Чанпин, советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао, президент Ассоциации российско-китайского гуманитарного и научно-технического сотрудничества Цзи Цзинфэн, исполнительный вице-президент Ассоциации российско-китайского гуманитарного и научно-технического сотрудничества Сюй Сяомэй, директор научного отдела Ассоциации «Рускит» Чжоу Сюевей.