Минобороны РФ отразило атаки украинских дронов в небе над Рязанской областью

Жители Рязани и Скопина сообщили о ночных взрывах, прогремевших в небе над городами.
По информации телеграм-канала Shot, первые хлопки прозвучали около 03:15 по московскому времени на окраинах Рязани, а спустя несколько минут, примерно в 03:20, серия взрывов повторилась над Скопиным. Очевидцы утверждают, что всего зафиксировано не менее 10 взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и звуками, напоминавшими работу двигателей беспилотных летательных аппаратов.
Пока официальных комментариев от местных властей не поступало, однако события совпали с активной ночной работой систем противовоздушной обороны в соседних регионах. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные подразделения ПВО в ночь на четверг уничтожили не менее восьми беспилотников, зафиксированных над двумя районами и городским округом области.
Накануне Министерство обороны России также информировало об очередной масштабной атаке беспилотников. Согласно официальным данным ведомства, в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени было сбито 15 дронов, из которых 13 — над Брянской областью и два — над Курской.
