Минобороны РФ отразило атаки украинских дронов в небе над Рязанской областью

По информации телеграм-канала Shot, первые хлопки прозвучали около 03:15 по московскому времени на окраинах Рязани, а спустя несколько минут, примерно в 03:20, серия взрывов повторилась над Скопиным. Очевидцы утверждают, что всего зафиксировано не менее 10 взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и звуками, напоминавшими работу двигателей беспилотных летательных аппаратов.