Президент России удостоил наград трех металлургов из Башкирии

Президент России удостоил звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» трех работников Белорецкого металлургического комбината из Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Высокой награды удостоены калильщик Юрий Губин, намотчица проволоки и тросов Галия Низамова и бригадир Екатерина Самохвалова. Все они отмечены за заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу.
Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным специалистам отрасли, внесшим существенный вклад в ее развитие, улучшение качества продукции, повышение производительности труда и рационализаторскую деятельность.