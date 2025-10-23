Ричмонд
Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью

Литва сказала, в каком случае граница с Беларусью может быть закрыта.

Источник: Комсомольская правда

Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью. Подробности озвучила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, пишет ТАСС.

Премьер-министра заявила, что граница может быть закрыта в случае повторного проникновения с территории Беларуси метеорологических зондов с табачной контрабандой. Она добавила, что по указанному вопросу никаких скидок делать не намерены.

— Если повторится такое нарушение нашей границы, реакция будет здесь и сейчас, реакцией станет закрытие границы, — сообщила Инга Ругинене.

Кроме того, советник президента Литвы Дейвидас Матуленис заметил, что мера, связанная с закрытием границы, обсуждается. По его словам, если подобное будет повторяться, то Литва может закрыть границу с Беларусью на более длительное время.

В среду ночью, 22 октября, литовские военные обнаружили в воздушном пространстве примерно 200 метеорологических зондов, используемых организаторами незаконного бизнеса для переброски контрабандных сигарет из Беларуси в Литву. В связи с инцидентом, пишет ТАСС, Литва закрывала два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью на несколько часов.

Тем временем Латвия ввела платную очередь на границе с 15 октября — это затронуло и белорусов.

Ранее мы сообщали, что Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября.