Президент Узбекистана утвердил кадровые изменения в своей Администрации

«Умурзаков Сардорбек Улугбекович назначен на должность начальника Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности главного инспектора Администрации Президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.