Президент Узбекистана утвердил кадровые изменения в своей Администрации

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил кадровые изменения в своей Администрации, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Соответствующим указом назначен новый начальник Департамента внешних связей Администрации Президента. Им стал Сардорбек Умурзаков, ранее занимавший пост главного инспектора АП.
«Умурзаков Сардорбек Улугбекович назначен на должность начальника Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности главного инспектора Администрации Президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Умурзаков имеет многолетний дипломатический опыт.
В 2006—2018 годах он работал на различных должностях в системе МИД и диппредставительствах Узбекистана за рубежом.
С 2018 года занимал ответственные должности в Администрации Президента, в том числе на внешнеполитическом направлении.
В свою очередь, Алишербек Пайгамов, руководивший Департаментом внешних связей, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.