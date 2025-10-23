Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО ночью уничтожили 139 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, было перехвачено и уничтожено 139 дронов самолетного типа над территориями одиннадцати регионов страны.

Наибольшее количество воздушных целей было сбито в Белгородской области (56 единиц), а также в Брянской (22) и Воронежской (21) областях. Значительное число беспилотников уничтожено над Рязанской (14) и Ростовской (13) областями.

Над Республикой Крым перехвачено 4 БПЛА, над Тамбовской и Волгоградской областями — по 2 в каждой, аналогичные показатели зафиксированы в Орловской и Калужской областях. Над Курской областью сбит один беспилотник.

Напомним, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области погибла женщина-водитель.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили запрещенный белый фосфор в Херсонской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше