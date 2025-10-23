Силы ПВО ночью уничтожили 139 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, было перехвачено и уничтожено 139 дронов самолетного типа над территориями одиннадцати регионов страны.
Наибольшее количество воздушных целей было сбито в Белгородской области (56 единиц), а также в Брянской (22) и Воронежской (21) областях. Значительное число беспилотников уничтожено над Рязанской (14) и Ростовской (13) областями.
Над Республикой Крым перехвачено 4 БПЛА, над Тамбовской и Волгоградской областями — по 2 в каждой, аналогичные показатели зафиксированы в Орловской и Калужской областях. Над Курской областью сбит один беспилотник.
Напомним, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области погибла женщина-водитель.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили запрещенный белый фосфор в Херсонской области.
