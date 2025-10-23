Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ при штурме позиций ВСУ в ДНР уничтожили арабских наемников

В ходе штурмовых действий на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие столкнулись с группой наемников арабского происхождения.

В ходе штурмовых действий на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие столкнулись с группой наемников арабского происхождения.

Как сообщил агентству РИА Новости боец группировки «Южная» с позывным «Француз», при атаке укрепрайона противника было установлено, что его обороняли иностранные наемники. В результате боестолкновения большая часть сопротивлявшихся была ликвидирована, а оставшиеся в живых сложили оружие и сдались в плен.

Военнослужащий отметил, что уничтоженные наемники отказались от капитуляции и понесли за это соответствующее наказание.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют на передовую раненых из госпиталей для укрепления обороны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.