В ходе штурмовых действий на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие столкнулись с группой наемников арабского происхождения.
Как сообщил агентству РИА Новости боец группировки «Южная» с позывным «Француз», при атаке укрепрайона противника было установлено, что его обороняли иностранные наемники. В результате боестолкновения большая часть сопротивлявшихся была ликвидирована, а оставшиеся в живых сложили оружие и сдались в плен.
Военнослужащий отметил, что уничтоженные наемники отказались от капитуляции и понесли за это соответствующее наказание.
Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют на передовую раненых из госпиталей для укрепления обороны.
