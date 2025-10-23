ВС РФ при штурме позиций ВСУ в ДНР уничтожили арабских наемников

Как сообщил агентству РИА Новости боец группировки «Южная» с позывным «Француз», при атаке укрепрайона противника было установлено, что его обороняли иностранные наемники. В результате боестолкновения большая часть сопротивлявшихся была ликвидирована, а оставшиеся в живых сложили оружие и сдались в плен.