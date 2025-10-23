Ричмонд
Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы

Беларусь готова сотрудничать с Литвой по вопросам границы.

Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы. Подробности сообщает приближенный к Министерству иностранных дел телеграм-канал «Глас МИДа».

В телеграм-канале заметили, что 22 октября Литва отреагировала на запуск метеозондов контрабандистов и на некоторое время закрывала границу с Беларусью (подробнее — здесь).

«И вот — прорыв! После многих лет вдумчивого игнорирования всех наших предложений сесть и по-соседски обсудить, как вместе охранять этот самый комплекс, из Вильнюса долетел первый за годы здравый посыл», — говорится в сообщении МИД Беларуси.

И добавили: премьер-министр Литвы Инга Ругинене осторожно намекнула на то, что необходимо взаимодействовать на техническом уровне. В телеграм-канале подчеркнули, что Беларусь всегда была готова и добавили: предложения лежат на столе.

«Обсудим и зонды, и прочие вызовы. Без тумана», — уточнили в сообщении.

Тем временем Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.

Кроме того, Польша заявила, что строит на восточной границе систему для борьбы с дронами.

Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время.