Крупнейший холдинг Индии пересматривает импорт российской нефти

Индийский конгломерат Reliance Industries проводит корректировку объемов импорта российской нефти с целью приведения их в соответствие с директивами правительства Индии.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании, в ответ на запрос о возможном полном прекращении закупок российского сырья было получено разъяснение, что холдинг продолжает пересматривать структуру импорта и будет полностью руководствоваться правительственными рекомендациями при определении дальнейших объемов поставок.

Напомним, что Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проводят внутреннюю проверку документации, связанной с торговлей нефтью с Российской Федерацией. Согласно информации агентства Reuters, полученной от анонимного осведомленного источника, данная мера направлена на обеспечение отсутствия прямых поставок сырья от российских компаний, которые недавно были включены в санкционные списки США.

Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть до конца года.

