Крупнейший холдинг Индии пересматривает импорт российской нефти

Как передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании, в ответ на запрос о возможном полном прекращении закупок российского сырья было получено разъяснение, что холдинг продолжает пересматривать структуру импорта и будет полностью руководствоваться правительственными рекомендациями при определении дальнейших объемов поставок.