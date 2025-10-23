Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анатолий Вассерман предложил поменять концепцию Ельцин Центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ФедералПресс. Депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман заявил, что Ельцин Центр необходимо «последовательно опровергать». Он предлагает показывать историю 90-х объективно.

Источник: РИА "Новости"

«Если просто уволить всех этих сектантов, то они будут на каждом углу кричать, что их выгнали, потому что не могут опровергнуть то, что они вещают. Поэтому надо создавать систему объяснения того, почему они проповедуют ложь», — приводит слова Вассермана ИА «Уральский меридиан».

Депутат предложил вместо Ельцин Центра создать новую организацию, которая будет транслировать историю «лихих 90-х» объективно. Такой подход позволит мягко, «без резких движений», опровергнуть текущую риторику президентского центра.

Вассерман сравнил идею закрытия Ельцин Центра с закрытием церквей в Советском союзе: по его словам, подобно тому как церковные гонения в СССР подогревали веру прихожан, закрытие Ельцин Центра укрепит позиции причастных к нему функционеров. Потому центр имени первого президента нужно не «разгонять», а «последовательно опровергать».

Для этого парламентарий предлагает разместить в Ельцин Центре экспозицию с объективной историей 90-х годов. Либо же создать отдельную организацию — своеобразный «Антиельцинский центр».

«ФедералПресс» ранее писал, что Свердловский областной суд признал топ-менеджера Ельцин Центра виновной в дискредитации армии.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше