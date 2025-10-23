Анатолий Вассерман предложил поменять концепцию Ельцин Центра

«Если просто уволить всех этих сектантов, то они будут на каждом углу кричать, что их выгнали, потому что не могут опровергнуть то, что они вещают. Поэтому надо создавать систему объяснения того, почему они проповедуют ложь», — приводит слова Вассермана ИА «Уральский меридиан».
Депутат предложил вместо Ельцин Центра создать новую организацию, которая будет транслировать историю «лихих 90-х» объективно. Такой подход позволит мягко, «без резких движений», опровергнуть текущую риторику президентского центра.
Вассерман сравнил идею закрытия Ельцин Центра с закрытием церквей в Советском союзе: по его словам, подобно тому как церковные гонения в СССР подогревали веру прихожан, закрытие Ельцин Центра укрепит позиции причастных к нему функционеров. Потому центр имени первого президента нужно не «разгонять», а «последовательно опровергать».
Для этого парламентарий предлагает разместить в Ельцин Центре экспозицию с объективной историей 90-х годов. Либо же создать отдельную организацию — своеобразный «Антиельцинский центр».
«ФедералПресс» ранее писал, что Свердловский областной суд признал топ-менеджера Ельцин Центра виновной в дискредитации армии.