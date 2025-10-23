Ричмонд
Очевидец снял начавшийся после взрывов пожар в черниговском городе Сновск

Власти региона сообщили о повреждении объектов энергетики в результате взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые очевидцем кадры начавшегося после взрывов пожара в городе Сновск Корюковского района Черниговской области.

Автор ролика снял пожар на неком объекте, проезжая мимо него на машине.

По информации военной администрации региона, в результате взрывов, прогремевших минувшей ночью в Корюковском районе, повреждены энергообъекты в двух общинах.

Сообщается об отключениях света на территории района.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Черниговской области прогремели в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.