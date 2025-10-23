Очевидец снял начавшийся после взрывов пожар в черниговском городе Сновск

В Сети появились снятые очевидцем кадры начавшегося после взрывов пожара в городе Сновск Корюковского района Черниговской области.
Автор ролика снял пожар на неком объекте, проезжая мимо него на машине.
По информации военной администрации региона, в результате взрывов, прогремевших минувшей ночью в Корюковском районе, повреждены энергообъекты в двух общинах.
Сообщается об отключениях света на территории района.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Черниговской области прогремели в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.