Во Франции призвали готовиться к затяжному военному конфликту

Мандон, принявший командование французскими Вооружёнными силами 1 сентября, особо подчеркнул российский фактор в своих стратегических расчётах. Он заявил, что Россия якобы является страной, которая может поддаться искушению продолжить войну на европейском континенте. Однако генерал отметил, что у Парижа «есть всё, чтобы быть уверенными в себе».