Рубио подтвердил заинтересованность США в переговорах с Россией

Накануне Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отмене встречи с Путиным, выразив надежду, что она состоится в будущем. Президент США аргументировал свое решение тем, что ему показалось, что «это неправильно» и лидеры двух стран не «доберутся до того места, куда должны были добраться».