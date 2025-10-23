Литовские перевозчики раскритиковали временное закрытие границы с Беларусью. Подробности передает БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Генеральный секретарь литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, которая объединяет более 700 транспортных компаний, заявил, что компания решительно осуждает решение, связанное с временным закрытием пограничных переходов с Беларусью (подробнее — здесь). Он акцентировал внимание, что подобное напрямую бьет по транспортному сектору, сотрудники которого сталкиваются с невыносимыми условиями ожидания на границе.
Тем временем Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.
Ранее Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.