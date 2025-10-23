В заксобрании одобрили назначение Старкова главой минфина Свердловской области

Спикер Людмила Бабушкина подчеркнула, что господин Старков «является профессионалом высокого уровня». «Он и впредь принесет большую пользу Свердловской области в реализации задач, стоящих перед министерством финансов. Мы будем продолжать работать в рамках согласительных процедур и в текущем формате», — добавила председатель заксобрания.