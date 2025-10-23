Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за ночь сбили 139 беспилотников. Военная операция, день 1338-й

Средства ПВО за ночь сбили 139 беспилотников над российскими регионами. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ установили контроль над большей частью дельты Днепра. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. При этом американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон все еще заинтересован в диалоге с Москвой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:43 Председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

«Я буду говорить о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — уточнил Трамп.

8:32 ? В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории предприятия, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.

8:21 Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

8:17 Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за того, что президент России Владимир Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

8:10 ❗️ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидеров Владимиром Путиным в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио при этом сообщил, что Вашингтон все еще заинтересован в диалоге с Москвой.

8:04 ? Средства ПВО ща ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

56 дронов уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 — над Ростовской областью сбили 13 дронов. Еще четыре БПЛА сбили над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над Курской.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1338-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше