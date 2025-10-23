Над Россией за ночь сбили 139 беспилотников. Военная операция, день 1338-й

8:43 Председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.
«Я буду говорить о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — уточнил Трамп.
8:32 ? В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории предприятия, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
8:21 Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
8:10 ❗️ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидеров Владимиром Путиным в Будапеште.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио при этом сообщил, что Вашингтон все еще заинтересован в диалоге с Москвой.
8:04 ? Средства ПВО ща ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
56 дронов уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 — над Ростовской областью сбили 13 дронов. Еще четыре БПЛА сбили над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над Курской.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1338-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.