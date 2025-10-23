Появились сообщения об окружении боевиков ВСУ под Трояндой

Российские военные окружили боевиков в районе Красноармейска, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, военнослужащие противника оказались в «котле» к востоку от села Троянда.
Военкор Тимофей Ермаков сообщил в своем Telegram-канале о фактическом окружении боевиков ВСУ в Красноармейске с юга, запада и севера.
«Пока что для ВСУ открыто оперативное пространство с восточной стороны, но и тут наши “птички” бьют противника», — отметил он.
Напомним, накануне появились сообщения об отступлении ВСУ за ж/д пути в центре Красноармейска.