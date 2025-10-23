Ричмонд
Главные новости к утру 23 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 октября 2025.

Трамп отменил саммит с Путиным в Венгрии

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, так как предполагает, что переговоры не позволят достичь нужной цели. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в контактах с Москвой, если они будут направлены на урегулирование украинского кризиса.

В результате взрыва в Копейске погибли девять человек

При взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области девять человек погибли, пять получили ранения. Инцидент произошел поздно вечером 22 октября. Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности. На месте взрыва работают спасатели, под завалами могут находиться пропавшие без вести.

Рютте уточнил, когда НАТО будет сбивать российские самолеты

Генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что силы альянса будут сбивать российские самолеты, только если они представляют угрозу. В других случаях истребители ВС РФ будут перехватывать и «аккуратно выводить за пределы» воздушного пространства военного блока. Ранее представители НАТО заявляли о намерении ликвидировать российские борты в случае нарушения границ.

Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна

Сенаторы США в 12-й раз проголосовали против законопроекта о финансировании правительства — шатдаун продолжается, правительственные учреждения остаются закрытыми, чиновников предупреждают о сокращениях. Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности в истории страны, самый продолжительный пришелся на первый срок Трампа и длился 35 дней.

Индия проводит ревизию документов по торговле нефтью с РФ

По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы, связанные с закупкой нефтепродуктов из России. Причина ревизии — необходимость обеспечения отсутствия прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть», в отношении которых ввели санкции США.

