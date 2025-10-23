Главные новости к утру 23 октября 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, так как предполагает, что переговоры не позволят достичь нужной цели. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в контактах с Москвой, если они будут направлены на урегулирование украинского кризиса.