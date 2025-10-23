Котенок: бойцы РФ продвигаются в центр Дробышева под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении российские подразделения с боями продвигаются в центр поселка Дробышево, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Бои на северных окраинах Дробышево, наши продвигаются к центральной части», — написал он.
Котенок упомянул также о прорыве российских военных в расположенный в 11 километрах от Дробышева поселок Ставки и занятии ими участка трассы между этими населенными пунктами.
Ранее стало известно о ведении бойцами РФ разведки на северной и восточной окраинах города Красный Лиман.